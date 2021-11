Bezirksvertretung Beuel beschließt eigenen Radweg parallel zum Combahnfriedhof : Kirche streitet nicht um 60 Zentimeter

Die Kirchengemeinde erklärt sich bereit, entlang der B 56 einen rund 8,20 Meter breiten Grundstücksstreifen vom Friedhof abzutreten. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Der nächste Schritt zur Beschleunigung des ÖPNV in Bonn ist getan: Die Bezirksvertretung Beuel hat am Mittwochabend die Verwaltung beauftragt, die geplante Beseitigung des Fahrbahn-Engpasses in Höhe des Combahnfriedhofs in Beuel so zu gestalten, dass entlang der B 56 ein vom Autoverkehr unabhängiger Radweg mit Schrammbord gebaut wird.