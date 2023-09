Kultur in Beuel Kirchenchor von St. Josef feiert 125-jähriges Jubiläum

„Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“ Dieser Psalm trägt und prägt die Kirchenmusik an St. Josef in Beuel. Mittelpunkt ist der Kirchenchor, der vor 125 Jahren gegründet wurde. Die Geschichte und die Entwicklung der Kirchenmusik wurden jetzt in einer Festschrift unter dem Titel „125 Jahre Musica Sacra an St. Josef“ zusammengefasst. Darin stellen sich die verschiedenen musikalischen Gruppen vor.