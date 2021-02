Neue Projektideen entwickeln : Kirchliche Bürgerstiftung Beuel stellt Projektmitarbeiterin ein

Beuel Die Johannes Nepomuk Stiftung Bonn-Beuel hat mit Bianca Pohlmann erstmals eine festangestellte Mitarbeiterin. Mit dieser Stelle sollen neue Projekte für mehr Teilhabe und Gemeinschaft angestrebt werden.

„Mein Aufgabenbereich für die Kirchliche Bürgerstiftung ist es, für und mit der Stiftung Projektideen zu entwickeln“, erklärt Pohlmann. Das bedeutet, konkret zu schauen und herauszuarbeiten, welche Zielgruppen anzusprechen sind, wo in Beuel Hilfe gebraucht wird, wie kann Engagement aussehen, welche – vielleicht auch neuen – Formen von Unterstützung möglich und nötig sind. „Gerade die aktuelle Pandemie zeigt uns, wie wichtig Engagement füreinander ist. Dass es aber auch andere, neue, oft sehr kreative Formen von Engagement mit Blick auf die Zukunft geben muss“, so Pohlmann. „Wir suchen zusammen Projekte, die auf Partizipation angelegt sind“, ergänzt Birkner.

Seit zweieinhalb Jahren ist Bianca Pohlmann als Engagementförderin und Ehrenamtskoordinatorin im Seelsorgebereich „An Rhein und Sieg“ sowie als Koordinatorin in dem Familienzentrum St. Paulus tätig. „Durch meine Arbeit in den Gemeinden, den Kontakten zu den verschiedenen Gruppen und Gremien im Seelsorgebereich und dem Familienzentrum, kann ich ein Bindeglied zwischen der Stiftung und der Kirche vor Ort sein.“ So können Netze geknüpft werden, wo Bedürfnisse erkannt werden. „Natürlich ist dieser Austausch auch genauso wichtig mit Gruppen und Akteuren aus der Bürgerschaft, um dann zu sehen, was brauchen wir hier in Beuel, was können wir daraus entwickeln und wo und wie können wir nachhaltige Ideen realisieren, bei denen sich Beueler für Beueler engagieren“, erklärt Pohlmann dem GA.