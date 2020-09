Alle hoffen auf 2021 : Kirmesfreunde feiern auf ihre ihre Art Pützchens Markt

Mitglieder der Bonner Stadtsoldaten treffen sich zum Leitungstest in einem Zelt und beklagen: „Pützchens maat is affjesaat“. Foto: Benjamin Westhoff

Pützchen Was Pützchens Markt den Bonnern bedeutet, kann man in diesen Tagen auf den Marktwiesen erleben. Einige Bürger sind einfallsreich und feiern ganz privat den wegen der Corona-Pandemie offiziell abgesagten Pützchens Markt – still, traditionsverbunden, aber mit Kölsch und Reibekuchen.

Die Menschen in Pützchen können auch im Corona-Jahr nicht gänzlich auf ihre lieb gewonnen Jahrmarktstraditionen verzichten. Es gibt zwar keinen Pützchens Markt – die Stadt Bonn hatte die Fünf-Tage-Kirmes (11. bis 15. September) vorsichtshalber am 21. April dieses Jahres abgesagt - , aber seit Tagen treffen sich Menschen rund um die Marktwiesen und leben die Traditionen auf ihre ganz spezielle Art und Weise weiter. Ein kleiner Überblick:

■ Kirmes-Freunde: Felix Hähnel und Jan Palkoska kennen sich seit der fünften Klasse. Seitdem gehen die ehemaligen Schüler der Gesamtschule Beuel jährlich zusammen auf die Kimes. 2020 sind die beiden 40-Jährigen wieder unterwegs. Treffpunkt ist immer am Brünnchen. Dort, dem Ursprungsort von Wallfahrt und Jahrmarkt, wuschen sich die beiden Männer traditionell ihre Augen. Dann zogen sie mit Bollerwagen und Kirmesutensilien über die Marktwiesen und haben so getan, als ob alle Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut wären. Die Reibekuchen dürften auch nicht fehlen und wurden auf dem Gaskocher gebruzzelt. Gemeinsam mit Kirmeswirt Arno Schatz haben sie auch einen ganz persönlichen Fassanstich zelebriert. Das erste Bier servierten sie Schausteller Hubert Markmann.

Versteigerung zugunsten der Heimkinder Toni Schleifer malt Beethoven-Bild Die coronabedingte Veranstaltungspause hat Schausteller Toni Schleifer genutzt, um sein Hobby Malen zu aktivieren. Jüngstes Werk ist ein Bild von Ludwig van Beethoven. Weil auch der Tag für Heimkinder auf Pützchens Markt ausfällt, will Schleifer sein Bild meistbietend versteigern. Der Erlös ist für Heimkinder bestimmt. Das Bild hängt an seinem Fahrgeschäft „Fahrt ins Paradies" in der Jahrmarkthalle in Pützchen.

■ Freundeskreis: Die Mitglieder des Freundeskreis Pützchens Markt, die eigentlich ihr zehnjähriges Bestehen auf der Kirmes feiern wollten, verkaufen trotz der Rummel-Absage ihren beliebten Sticker und den Jahreskalender – und zwar an ihrem Pavillon am Freundeskreisplatz. Mitglieder und Maskottchen Olli, eine Bordeaux-Dogge, treffen sich dort bis einschließlich Dienstag immer um 15 Uhr. Der Verein, der sich seit Jahren gemeinsam mit der Bezirksverwaltungsstelle Beuel um den Historischen Festumzug und den Rheinischen Abend kümmert, erfreut sich großen Zulaufs. Mittlerweile haben sich 450 Mitglieder dem Verein angeschlossen.

■ Stadtsoldaten: Karl Heinz Stein, Orga-Teamleiter für Püma des Bonner Corps, hat mit seinen Kollegen für einen Tag ein Zelt an der Marktstraße aufgebaut. „Wir trauern um die Kirmes und stellen das berühmte Leitungstesten nach – allerdings nur mit Wasser und Limo. Seit fast 20 Jahren ist das Corps in Pützchen am Start und auch verkauft die legendäre Erbsensuppe der Beueler Stadtsoldaten.

■ Taufe: Mia und Hans-Peter sollten eigentlich von Weihbischof Ansgar Puff am Kirmessonntag im Bayernzelt getauft werden. Für die Schaustellerfamilie Markmann kein Problem, sie disponierte um: In der Jahrmarkthalle von Onkel Hubert in Pützchen organisierten die Eltern Chantal und Hans-Peter die Taufe ihrer Kinder. Schausteller-Pater Sacha Ellinghausen reiste eigens aus Westfalen an und taufte die Kinder im Kreis der Familie. Wie es sich für eine Schaustellerfamilie gehört, spielte eine Kirmesorgel und ein Karussell drehte sich.

Schaustellerpater Sascha Ellinghausen (r.) tauft Mia und Hans-Peter in Anwesenheit der Eltern und Taufpaten in der Jahrmarkthalle in Pützchen.

Versteigerung Beethovenbild, historischer Jahrmarkt

Hund Olli hat seinen Platz vor dem Pavillon des Freundeskreises.

