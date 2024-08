Limpericher Straße in Bonn Einzug in den Kita-Neubau in Beuel für September geplant

Die Kita in der Limpericher Straße in Beuel ist noch immer in Containern untergebracht – doch das soll sich bald ändern. Der Neubau des Gebäudes, der in der Sitzung der Bezirksvertretung Beuel am 25. August 2021 beschlossen wurde, hatte sich, wie der GA berichtete, verzögert. Doch es ist ein Ende der Baustelle in Sicht: Noch im September soll die Kita samt Elterninitiative Kids wieder in die Limpericher Straße 122b einziehen dürfen. „Die komplette Fertigstellung des Neubaus ist für Ende September 2024 geplant“, teilte die Verwaltung auf eine Große Anfrage von FDP und dem Bund Bonner Bürger (BBB) am 7. August mit.