100 Jahre Kita St. Adelheid : Kita St. Adelheid verschiebt Feier zum Jubiläum

Pützchen 100 Jahre Kita St. Adelheid: Eigentlich wollten die Kita-Leitung, die Erzieher und Eltern sowie die Gemeinde mit den Kindern ein großes Fest feiern. Wegen der Corona-Pandemie soll es Projektwochen im kleinen Rahmen geben – und zu einem späteren Zeitpunkt die Einweihung.

Gründe zum Feiern hat es in den vergangenen Monaten mehr als genug gegeben. Im Sommer 2019 bezog die Kindertagesstätte (Kita) St. Adelheid in Pützchen ihren Neubau. Jetzt, im Mai, sollte das 100-jährige Bestehen der Einrichtung mit einem großen Fest, gemeinsam mit dem ganzen Ort, begangen werden. Am 3. Mai 1921 hatten die Ordensfrauen vom Heiligen Herzen Jesu den Kindergarten auf dem damaligen Karmel-Gelände eröffnet. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung.

Kinder und Eltern pflanzen Sommerblumen

Nach dem Einzug in den Neubau auf dem Klostergelände war für 2020 die Einweihung vorgesehen. Die Feier musste aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Und Corona bestimmt weiter den Alltag, auch in der Kita St. Adelheid. Dennoch fiel nun das 100-jährige Jubiläum nicht ganz aus: Kinder und Eltern pflanzten nacheinander Sommerblumen in drei großen Beeten auf der Wiese vor dem Gebäude, die zusammen die Zahl 100 darstellen. Die Kita-Vertreter sehen den Vorteil des großen Geländes. „Hier kommen die Kinder täglich mit der Natur in Berührung. Sie beobachten Pflanzen und Tiere und erfahren den Wechsel der Jahreszeiten. Gleichzeitig lernen sie, verantwortungsvoll mit der Natur zu leben und umzugehen“, so die Leiterin. Und ganz nebenbei können sie auf dem großen Außengelände nach Herzenslust toben.