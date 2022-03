Freizeit am Beueler Rheinufer : Kizomba-Klänge vor Abendlicht-Kulisse

Freizeit am Beueler Rheinufer

Paare tanzen Kizomba am Beueler Rheinufer Foto: Meike Böschemeyer

Beuel Abendstunden bei milden Temperaturen am Beueler Rheinufer zu verbringen, garantiert Unterhaltung und gute Laune. Egal, ob in einem der vielen Biergärten, auf den Rheinauenwiesen oder auf der Tanzplatte.

Die Tanzplatte im Beueler Norden ist ein beliebter Treffpunkt. Coole Musik und afroamerikanische Tänze stehen aktuell hoch im Kurs. Der GA traf zufällig an jenem Abend Paare der Tanzschule „Max 7“, die den angolanischen Tanz Kizomba übten. Nach Auskuft der Tänzer gilt Kizomba als ein harmonischer und sinnlicher Paartanz. Kizomba besteht aus fünf verschiedenen Grundschritten. Figuren gibt es bei Kizomba keine, allerdings weist der Tanzstil in Hinsicht der Positionen und der Haltung Ähnlichkeiten mit dem Tango Argentino auf. Daher wird Kizomba manchmal von Mitteleuropäern als der „Afrotango“ benannt.

Oft wird Kizomba auch als „innere Tanzkunst“ bezeichnet, wobei ein sogenannter Energiefluss zwischen den beiden Partnern entstehen soll. Wer jetzt Lust bekommen hat, Kizomba, Bachata, Zouk und Salsa zu tanzen, der findet die Tanzplatte direkt am Beueler Rheinufer in Höhe des nördlichen Endes der Rheinaustraße. In der Regel treffen sich die Tänzer donnerstags, freitags und manchmal auch samstags.