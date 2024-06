„Klaus der Geiger“ in Beuel „Wer geigt, darf nicht in der Technik hängen bleiben“

Mit Schwielen vom Spielen an den Händen stöbert Klaus von Wrochem in seinem Kalender. Der 84-jährige Straßenmusiker, besser bekannt als „Klaus der Geiger“, spielt noch immer wöchentlich Auftritte in Bonn, Köln und der Region. „Am 28. Juni spiele ich in Beuel bei den Naturfreunden – das ist immer schön. Da bin ich nun schon zum dritten Mal“, sagt er, während er seinen vollen Terminplaner durchblättert. Im April dieses Jahres hatte er zehn Auftritte, im Mai 14, im Juni sind es insgesamt elf.