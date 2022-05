„Kleiner Lernspatz“ : Verein aus Beuel überrascht Kinder aus der Ukraine

Ukrainische Kinder an Bonner Schulen : Zwischen Trauma und Schulalltag im fremden Land Nach den Osterferien hatten weiterführende Schulen in Bonn ukrainische Flüchtlingskinder aufgenommen. 20 von ihnen besuchen seitdem das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium in Plittersdorf. Für alle eine herausfordernde Situation zwischen Lernalltag und Traumabewältigung.