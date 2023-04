Spielplatz in Beuel Neues Kletterschiff in der Rheinaue wird zum Spielen freigegeben

Eine tolle Nachricht für alle Kinder, die nicht in die Ferien gefahren sind: Am Donnerstag gibt die Stadt Bonn um 17 Uhr das neue Kletterschiff in der Beueler Rheinaue, Landgrabenweg, zum Spielen frei. Die übrigen Spielgeräte und Sitzbänke bleiben allerdings vorerst noch gesperrt, weil unter anderem der gerade erst verlegte Rollrasen noch nicht betreten werden darf. Nach Auskunft der Stadtverwaltung steht der komplette Spielplatz erst ab Ende April zur Verfügung. Die Stadt Bonn will aber den daheimgebliebenen Kindern die Möglichkeit geben, über Ostern und in der zweiten Ferienwoche die neue Spielattraktion in der Rheinaue zu nutzen.