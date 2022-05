Neueröffnung : Darts, Snacks und Kölsch im "BeuelsEye" in Bonn

Darts, Snacks und Kölsch im "BeuelsEye" in Bonn

David Rinke hat in Bonn-Beuel die Kneipe "BeuelsEye" eröffnet. Foto: Horst Müller

Bonn In der ehemaligen Früh-Schenke im Zentrum von Bonn-Beuel hat die Kneipe BeuelsEye eröffnet. Gastwirt ist der 43-jährige David Rinke. Angeboten werden Snacks, Getränke und die Möglichkeit, Darts zu spielen.

In der ehemaligen Früh-Schenke im Zentrum von Bonn-Beuel hat nun David Rinke das Ruder übernommen: Der 43-jährige Gastwirt eröffnete an jener Stelle vor kurzem die Kneipe BeuelsEye. Beim Namen handelt es sich um ein Wortspiel bezogen auf das „Bullseye“, das zentrale, kreisrunde Punktefeld auf einer Dartscheibe.

Rinke hat viele Arbeitsstunden in die Ausstattung investiert: Fußboden, Anstrich, Lampen, Theke, Zapfanlage, Kühlhaustechnik – alles neu. 20 Sitzplätze zählt der helle und modern gestaltete Gastraum mit zahlreichen Devotionalien des 1. FC Köln, Discokugel und Deckenleuchten mit wechselnden Farben. An der Backsteinwand wurden auch die eingelassenen Gusseisen-Reliefs des Bröckemännchens sowie von Tünnes und Schäl wieder freigelegt.

Drei elektronische Turnierdarts-Automaten stehen im Gastraum, wobei Rinke betont: „Hier muss niemand Darts spielen. Du kannst auch ganz gemütlich dein Bier bei uns trinken, quatschen, Karten spielen oder knobeln.“ Direkt am Haus befindet sich die Terrasse mit 24 Plätzen, bald teilweise von einer Markise überdacht. Weithin sichtbar ist die riesige Flagge des 1. FC Köln, die über dem Eingang weht.

Aus den Zapfhähnen fließen Sion Kölsch und Bitburger Pils (0,2l je 1,90 Euro). Bei allen Spielen des 1. FC Köln kostet jedes Kölsch bzw. jedes Pils (0,2l) in der Sky Sports Bar nur 1,50 Euro (während Spielzeit und Halbzeitpause). Aus der Flasche kommen Benediktiner Weizenbiere (0,5l) zu je 3,90 Euro, Schreckenskammer Kölsch (0,33l) für 2,70 Euro, Desperados (0,33l) für vier Euro. Ein Pittermännchen (zehn Liter) Sion Kölsch inklusive einem Liter Cola oder Sprite kostet 80 Euro.

Zu den Spirituosen zählen die „Schelle“, ein pikanter Kräuterlikör mit Chili (2 cl für 2,50 Euro), die „Berliner Luft“ (2 cl für zwei Euro) oder auch der Ramazzotti Sambuca (4 cl für 4,50 Euro). Eine Besonderheit ist der „BeuelsEye Gin“ mit 41 Volumenprozent Alkohol, der nicht im Einzelhandel erhältlich ist und exklusiv für Rinke in einer familiengeführten Destillerie an der Mosel abgefüllt wird. In der Kneipe zu haben z. B. als Longdrink mit Schweppes Tonic Water für 6,50 Euro.