Themenpartys Am Samstag steigt die Kneipennacht am Beueler Bermuda-Dreieck

Beuel · Die Beueler Kneipen-Nacht am Samstag wartet mit Stars aus Hollywood auf – zumindest mit ihren Doubles. Sechs Lokale machen mit, darunter drei Kult-Locations am Beueler „Bermuda-Dreieck“. Was Gäste erwartet.

15.09.2023, 09:00 Uhr

Die dritte Beueler Kneipen-Nacht am „Bermuda-Dreieck“. Foto: Benjamin Westhoff





Von Gabriele Immenkeppel