Verkehrsverstöße werden nicht geahndet Knöllchen nach Opportunität

Tatsächlich ist die offizielle Sichtweise wohl nur die halbe Wahrheit. In einer E-Mail an den Anzeigeerstatter Laakmann, die dem GA vorliegt, teilt der zuständige Teamleiter der Bürgerdienste unmissverständlich mit, Falschparker in Einbahnstraßen würden in Bonn nur auf Hauptverkehrsstraßen belangt: „Bei einem linksangefahrenen Parkverstoß wird von der Bonner Verkehrsüberwachung lediglich auf Hauptverkehrsstraßen verwarnt, wo ein Gefahrenpotenzial vorliegt.“ Mit anderen Worten: In allen anderen Einbahnstraßen kann man in Bonn unbehelligt verkehrt herum parken, weil der Bußgeldkatalog nicht angewendet wird.