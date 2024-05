Antrag auf Umbenennung Kohlkauler Platz soll Georg-Fenninger-Platz heißen

Aufgrund dieses unermüdlichen Einsatzes von Fenninger will der Bürgerverein Kohlkaul mit der Namensgebung die Erinnerung an den langjährigen Vorsitzenden in Erinnerung halten. Da Vereine in Bonn noch keinen Bürgerantrag stellen dürfen, bat der Verein ihr kooptiertes Mitglied und Stadtverordneten für Holzlar, Torben Leskien, diesen Antrag in die Bezirksvertretung einzubringen. Wie aus Bürgerantrag hervorgeht, unterstützt auch der einzige Anlieger, die Freiwillige Feuerwehr Holzlar, diesen Antrag.