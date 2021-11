Jugendzentrum HiP erhält Titel „Faires Jugendhaus“ : Kokoskohle für ein faires Lagerfeuer

Neu-Vilich In „Fairen Jugendhäusern“ sollen sich Kinder und Jugendliche mit fairem Handel und damit verbundenen globalen Problemen auseinandersetzen. Das Jugendzentrum HiP gehört nun dazu.

Das versuchen die Kinder und Jugendlichen in Beuel jetzt in vielen Bereichen. So gibt es beispielsweise fair gehandelte Bananen und Kakao, die vom Bio-Laden Momo per Lastenrad vorbeigebracht werden. „Wir haben in diesem Zug über Kinderarbeit gesprochen“, sagt Buchholz. Entgegen ihrer ersten Einschätzung konnte sich der Nachwuchs sehr wohl vorstellen, welche Bedingungen in einigen Teilen der Erde herrschten und was ein fairer Lohn sei. „Man kann das gut verständlich machen, muss es aber auch intensiv vorbereiten.“