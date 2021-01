Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehrsfluss in Beuel : Wer hat Vorrang am Konrad-Adenauer-Platz?

Die neue Mehrheitskoalition fordert von der Verwaltung Ergebnisse der Testphase am Konrad-Adenauer-Platz ein. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die neue Mehrheitskoalition in Beuel will den Verkehrsfluss am Konrad-Adenauer-Platz neu zuschneiden. Grüne, SPD und die Linken planen eine Optimierung des Fußgänger- und Radverkehrs. Noch fehlen aber die Ergebnisse der Testphase.