Serie: Die andere Perspektive : Konstanze Bartel ist ein Dankeschön Bestätigung genug

Limperich Konstanze Bartel setzt soziale und grüne Akzente – nicht nur beruflich beim Diakonischen Werk, sondern auch privat in der evangelischen Gemeinde Beuel.

Bartel ist Mitglied im Presbyterium der Gemeinde

Konstanze Bartel wurde 1972 in Berlin geboren. Bereits in ihrer frühesten Kindheit zogen ihre Eltern nach Bonn, wo sie aufgewachsen ist. Von 1980 bis 1994 wohnte sie in der Ramersdorfer Kommende, die ihrem Vater gehörte. Nach ihrem Abitur absolvierte sie zuerst eine dreijährige Ausbildung als Europa-Direktionsassistentin, danach studierte sie Betriebswirtschaft in Aachen, ging für ein Jahr zum Studium nach Frankreich und beendete ihr Studium nach einem weiteren Jahr in Schweden. Heute arbeitet sie als Assistentin des Geschäftsführers Ulrich Hamacher im Diakonischen Werk Bonn. Sie ist verheiratet, hat zwei Söhne und wohnt in Limperich.

Zu den ehrenamtlichen Aufgaben von Bartel gehört auch die Stiftung Lebensfluss. Deren Ziel ist es, in Zeiten knapper Kassen die notwendigen kirchlichen und sozialen Projekte zu sichern, um das hohe Niveau der Gemeindearbeit auch in Zukunft erhalten zu können. „Mit den Stiftungserträgen werden die Aufgaben, die langfristig aus den Kirchensteuern nicht mehr erbracht werden können, uns aber sehr wichtig sind, in den Gemeinden weiterhin unterstützt“, erklärt Bartel. Kinder, Jugendliche, Senioren, Kirchenmusik – das sind Schwerpunkte, die gefördert werden. Sie ist inzwischen stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates. „Wir treffen uns zwei- oder dreimal pro Jahr und beraten vorliegende Anträge.“ Die Stiftung heißt „Lebensfluss“, weil sie das Leben am Fluss symbolisiert.

„Ich liebe Herausforderungen und lerne immer dazu“

Das Logo zieht sich durch vieles, was die Gemeinden verbindet. So ist es auch auf der Gemeindezeitung mit dem Titel „gemeinde heute“ zu sehen. Hier gehört Bartel dem Redaktionsausschuss an. Außerdem arbeitet sie auch noch in der Klassenpflegschaft ihres ältesten Sohnes mit. Gefragt, wie viel Zeit in der Woche diese ehrenamtlichen Tätigkeiten sie kosten, antwortet Bartel bescheiden: „Das hört sich nach mehr an, als es in Wirklichkeit ist.“ Im langfristigen Schnitt seien das vielleicht ein bis zwei Stunden pro Woche. „Ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil ich es mit netten Menschen zu tun habe. Ich liebe neue Herausforderungen, lerne selber immer noch etwas dazu.“ Wenn jemand ‚Dankeschön‘ für geleistete Arbeit sagt, sei ihr das Bestätigung genug.