Elterninitiative Lumerland in Beuel : Kontroverse über Mensaneubau

Küdinghoven Die Elterninitiative Lummerland ist enttäuscht vom Nichtstun der Stadt. Sie wartet schon lange auf einen dringend nötigen Erweiterungsbau in Küdinghoven. Das Städtische Gebäudemanagement entschuldigt sich für Pannen.

Die Vertreter der Elterninitiative Lummerland sind enttäuscht. Nach der Sitzung der Bezirksvertretung Beuel am Mittwochabend stand fest: Die Stadtverwaltung hat noch keinen Handschlag unternommen, um die Raumnot in der offenen Ganztagschule (OGS) der Ennertschule zu lindern.

Für die erste Arbeitssitzung der Bezirksvertretung Beuel nach der Kommunalwahl hatte die neue Mehrheitskoalition aus Grünen, SPD und Linke sich, der Opposition und der Verwaltung ein Mammutprogramm aufgebürdet. Allein fast 30 Bürgeranträge standen auf der Tagesordnung, danach erst folgten die Verwaltungsvorlagen. Angesichts der Fülle des Propgramms war ababsehbar, dass die Tagesordnung nicht zu schaffen war. Und so kam es auch: Um 22.15 Uhr brach Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn (Die Grünen) nach Absolvierung von zwei Dritteln der Tagesordnung ab. Die Fortsetzung der Sitzung folgt am Mittwoch, 16. Dezember, ab 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Beueler Rathauses. hol

SPD-Stadtverordnete Fenja Wittneven-Welter bat darum, die OGS Lummerland als Einzelfall zu betrachten und nicht mit den Nöten anderer Schulen zu vergleichen. „Wir haben aktuell ein großes Problem an der Ennertschule und das muss gelöst werden“, so die Ratsfrau.

Was dann in der öffentlichen Sitzung der Bezirksvertretung folgte, erstaunte selbst erfahrene Politiker. Lutz Leide, Chef des Städtischen Gebäudemanagements (SGB), präsentierte einen verbalen Kniefall vor der Politik: „Ich möchte mein Bedauern über die städtische Antwort zum Ausdruck bringen. Sie kann nicht befriedigend sein.“ Da Leide erst seit 1. November 2019 das Amt bekleidet, sagte er: „Beim SGB gibt es zwar eine neue Schwalbe, aber die alleine macht noch keinen neuen Sommer.“ Sein Arbeitstag umfasse manches Mal sogar die Nacht. „Wir wissen derzeit nicht, wo wir anfangen sollen. So viele Aufgaben sollen von uns erledigt werden.“ Leide sagte zu, sich persönlich um Lummerland kümmern und mit dem Leiter des Schulamts über die Situation in Küdinghoven sprechen zu wollen. „Ich bitte Sie alle um Entschuldigung“, beendete Leide seinen Redebeitrag im Saal des Brückenforums. Dorthin war die Bezirksvertretung umgezogen, damit alle Antragsteller der Bürgeranträge auch während der Corona-Pandemie persönlich anwesend sein und zu Wort kommen konnten.