US-Band residiert im Schloss Kool & the Gang wohnen in der Kommende Ramersdorf

Curtis Williams ist begeistert von der Kommende Ramersdorf. „Es ist ein Schloss wie aus einem Märchen“, sagt der 61-jährige Keyboarder und Saxofonist der US-Band Kool & the Gang, die am Donnerstag, 4. Juli, abends auf dem Kunstrasen auftritt. „Die Umgebung ist so schön und die Atmosphäre so entspannend.“