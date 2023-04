Markante Bäume am Beueler Rheinufer Kopflinden erhalten ihre Sommerfrisur

Was genau derzeit getan wird, erklärt Rolf Dung vom Amt für Umwelt und Stadtgrün: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die dünnen Äste, die sogenannten Jahrestriebe, fachgerecht zu entfernen. Damit erhalten die Kopflinden ihre charakteristische Kandelaber-Form, wie sie an Flussufern in vielen Städten zu sehen ist.“ Und diese Arbeit lässt sich nicht so einfach nebenbei erledigen. Rund 900 Kopflinden müssen in Bonn fachgerecht zurückgeschnitten werden. Linksrheinisch stehen etwa 600 Exemplare, in Beuel sind es etwas mehr als 300 Bäume bis hinunter zur Ringstraße. Die ältesten Kopflinden wurden in Bonn offenbar in den 1930er Jahren gepflanzt. Auf alten Luftbildern aus der Vorkriegszeit hat Dung die Bäume entdeckt.