Kräutertag im Heimatmuseum Wo das Kraut der Unsterblichkeit wächst

Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen kommen Marita Krippendorff und Marita Sayn momentan fast täglich in den Kräutergarten am Heimatmuseum, um dort nach dem Rechten zu sehen. „Wir pflegen den Garten und kümmern uns um die Pflanzen“, sagt Marita Krippendorff, die sich freut, beim Kräutertag am Samstag, 7. September, das Kleinod an der Wagnergasse etwas genauer vorstellen zu können. Von 15 bis 17 Uhr ist der Kräutergarten an diesem Tag für Besucher und Besucherinnen geöffnet.