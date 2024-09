Ukrainische Regisseurin in Beuel „Am Anfang war es schwierig: Bei jeder Probe haben wir geweint“

Beuel · Sie ist mit ihren Kindern vor dem Krieg geflohen und hat ihren Mann in der Ukraine zurücklassen. Nun steht Maryna Liushyna in der Brotfabrik in Beuel auf der Bühne. Die Regisseurin hat ein Stück inszeniert, indem sie die schmerzhafte Geschichte ihres Landes erzählt.

07.09.2024 , 05:00 Uhr

Die Schauspielerinnen sind vom Krieg in der Ukraine betroffen: (v. l.) Olena Stets, Maryna Liushyna und Olga Malyshko Demydova drücken ihre Emotionen durch Theaterspielen aus. Foto: Benjamin Westhoff