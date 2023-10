Schriftsteller Wilfried Lülsdorf Wie der Autor der Wachtberg-Krimireihe seine Bücher schreibt

Beim Schreiben arbeitet der 66-Jährige sehr systematisch: „Den Anfang und das Ende schreibe ich zuerst. Dann schreibe ich die einzelnen Handlungsschritte in jeweils drei bis vier Sätzen auf.“ Dieses Konzept hat ihn zum Erfolg geführt: Pechmariechen, sein viel beachtetes Debüt als Krimiautor, ist jetzt schon in vierter Auflage erschienen. Am Donnerstag, 2. November, kehrt Wilfried Lülsdorf wieder zurück in seine Heimat: Um 15 Uhr liest der Autor im Tenten-Haus der Begegnung, An der Wolfsburg 35. Der Eintritt ist frei.