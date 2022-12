Tonfiguren von Kindern modelliert : Krippenfiguren zeigen die Vielfalt der Gesellschaft

Die Kinder suchen nach den Tonfiguren, die sie für die Weihnachtskrippe in Pützchen angefertigt haben. Foto: Niklas Schröder

Pützchen Die Tonkrippe in Pützchen ist etwas ganz Besonderes. Kinder haben die Figuren gestaltet, die derzeit in einem Schaukasten zu sehen sind. Die kleine Welt ist ein Spiegel der Gesellschaft, sagt Pastoralreferent Jonas Kalkum.



Im Schatten der Adelheidiskirche leuchtet über Weihnachten ein ganz besonderer Schaukasten auf die Marktstraße in Pützchen. An der Tonkrippe mit mehr als 100 Figuren haben Kinder der Kitas St. Adelheid, Christ König sowie der Marktschule und Kommuniongruppen eifrig gebastelt. Entstanden ist eine vielfältige Schauwelt, mit Bewohnern, die man wohl auf den ersten Blick in einer Krippe nicht erwarten würde.

Auf die Idee zum Krippenprojekt ist Pastoralreferent Jonas Kalkum in den sozialen Medien gestoßen. „Die Idee habe ich dann kurzfristig dieses Jahr aufgegriffen und für uns hier vor Ort angepasst.“ Maßgeblich unterstützt wurde er durch das katholische Familienzentrum Am Ennert sowie Stadtjugendseelsorger Christian Jasper, der den Wagen für die Tonkrippe vermittelt hat. „Der Grundgedanke ist, dass sich Kinder und Familien einmal persönlich mit der Krippe und ihrer Bedeutung kreativ auseinandersetzen“, erklärt Kalkum die Intention.

Foto: Niklas Schröder

Vorlagen gab es nicht

Wer kommt denn da so zur Krippe? Wer würde heute zur Krippe kommen? Diese Fragen haben sich die Kinder bei der Gestaltung ihrer Tonfiguren gestellt. Bestimmte Vorlagen gab es dabei nicht, sodass in dem Schaukasten unter anderem Bären, Igel und Mäuse das Jesuskind besuchen. „In erster Linie geht es bei dem Projekt um die persönliche Auseinandersetzung mit der Weihnachtskrippe. Wir wollen aber auch die Kirche sichtbarer machen“, sagt Kalkum. Rund 50 Kilogramm selbsttrocknenden Ton hat er an die Kinder herausgegeben, aus dem mehr als 100 Figuren entstanden sind. Der mobile Wagen, der gleichzeitig auch die Krippe bildet, ist eine Dauerleihgabe von der Münsterpfarrei. Mit ihm sollen in Zukunft weitere Projekte gestaltet werden. Früher wurden in dem Wagen echte Gänse beim Martinszug durch die Innenstadt gefahren.

Auch Tilda, Greta und Laura haben in ihrer Kommuniongruppe Tonfiguren modelliert. Die Achtjährigen suchen im Schaukasten gerade ihre Engelsfiguren. „Die Krippe ist sehr schön geworden, da sind viele Sachen zusammengekommen“, freut sich Tilda. „Ich finde es toll, dass wir die Krippe mitgestalten durften“, sagt Greta. Lauras Lieblingsfiguren sind die Bären. „Mir hat das Basteln großen Spaß gemacht“, sagt die Schülerin. Bis zum 9. Januar wird die Krippe noch an der Kirchenrückseite, zwischen Adelheidisplatz und Marktstraße, stehen. Gewählt wurde der Platz, weil er öffentlich zugänglich und stark frequentiert ist, erklärt Kalkum. „Im Dunkeln leuchtet die Krippe und zieht so die Blicke vieler vorbeigehender Menschen an sich.“ Zukünftig soll der Wagen für mobile Ausstellungen genutzt werden. Etwa zu Ostern oder eben auch an Weihnachten. „Es gibt viele positive Rückmeldungen und tolle Ideen. Vieles wird sich sicher auch spontan ergeben“, sagt Kalkum.

Krippen sind Spiegelbilder der Gesellschaft