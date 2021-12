Krippenweg in Beuel : Die weihnachtlichen Stationen lassen sich auch anhören

Die Organisatoren des ökumenischen Outdoor-Krippenweges: (v.l.) Lilo Patt-Krahe, Jonas Kalkum und Bettina Gummel. Foto: Rainer Schmidt

Pützchen Die Organisatoren des Krippenwegs in Pützchen-Bechlinghoven haben sich ihre Gedanken gemacht. Es gibt nicht nur viel zu sehen, sondern über eine App auch etwas zu hören.



Eine Idee, die im vergangenen Jahr aus der Corona-Not geboren wurde, nimmt nun Gestalt an: der Outdoor-Krippenweg in Pützchen-Bechlinghoven. Vom 10. bis 27. Dezember kann jeder den Ursprung von Weihnachten, die Geschichte von der Geburt Jesu in Betlehem, erleben. In Pützchen und Bechlinghoven hängen dazu Bilder an Fenstern aus, die die Weihnachtsgeschichte erzählen, mit einer App kann sie auch gehört werden. „Der Krippenweg kann als Vorbereitung auf Weihnachten genutzt werden“, sagt Lilo Patt-Krahe, Sprecherin von St. Adelheid am Pützchen.

An sieben Stationen werden in Schaufenstern oder privaten Fenstern bunte, beleuchtete Darstellungen zu sehen sein. „15 große Bilder im Stil moderner Comics sind dabei auf die Stationen verteilt“, kündigt Jonas Kalkum, Pastoralreferent der katholischen Pfarreiengemeinschaft am Ennert, an. Alle Bilder, betont Kalkum, stellte das Erzbistum Köln zur Verfügung. Darüber hinaus werden am Freitag, 10. Dezember, an der Karmeliterstraße 76a, bei Familie Patt-Krahe und am 17. Dezember bei Pfarrerin Bettina Gummel an der Nommensen-Kirche jeweils ab 18 Uhr ein Impuls angeboten – mit Getränk und Begegnung vor dem jeweiligen Krippenfenster.

Die Stationen: Karmeliterstraße 76a, Familie Patt-Krahe mit Nachbarin Luzia Wörle; Nommensen-Kirche, Am Weidenbach 21, Pfarrerin Bettina Gummel; Fleike und Markus Lentzen, Marktstraße 92; Janine und Marius Wutschke, Adelheidisplatz 8; Katharina Freischlad, Pützchens Chaussee 179; Willi Wester für das Pfarrzentrum St. Adelheid Pützchen, Adelheidisplatz 13; Susanne Kuhn für das Seniorenzentrum St. Albertus-Magnus-Haus, Karmeliterstraße 20.

Der Krippenweg wird zu einem besonderen Erlebnis durch die Nutzung der App Actionbound. An allen Stationen sowie auf dem Plakat, das zum Krippenweg einlädt, ist ein QR-Code aufgedruckt, mit dem man zur App und zur Geschichte, die die Bilder darstellen und die ein professioneller Sprecher aufgesprochen hat, kommt. Mit dem Stichwort „Krippenweg Pützchen 2021“ können die einzelnen Stationen in Pützchen-Bechlinghoven gefunden werden. Der Download der App und deren Nutzung ist kostenlos. Alle Informationen stehen auf www.kathkirche-am-ennert.de zur Verfügung. Die App ist bis zum 27. Dezember nutzbar.

