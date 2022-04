Küdinghoven : Anwohner bemerken Brand in Beueler Schreinerei

In Küdinghoven brannte am frühen Samstagmorgen eine Schreinerei. (Symbolbild) Foto: dpa

Bonn-Beuel Im Beueler Stadtteil Küdinghoven kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Brand in einer Schreinerei. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Feuer- und Rettungswache Beuel musste am frühen Samstagmorgen ein Feuer in einer Schreinerin im Beueler Stadtteil Küdinghoven bekämpfen. Die Maßnahmen an der Einsatzstelle dauern laut Feuerwehr aktuell weiter an. Es wurden keine Personen verletzt.