SWB-Baustellen : Küdinghovener Bahnsteig wird saniert

Am Dienstag starten die Sanierungsarbeiten an der Haltestelle „Küdinghoven“. Foto: Benjamin Westhoff

Küdinghoven Seit dem 12. Juli saniert die SWB den Küdinghovener Bahnsteig in Fahrtrichtung Bonn. Fahrgäste der Straßenbahnlinien 62 und 65 müssen bis voraussichtlich Ende August auf die Nachbarhaltestellen „Schießbergweg“ und „Limperich“ ausweichen.

Die Sanierung der Bahnsteige an der Straßenbahnhaltestelle „Küdinghoven“ der Linien 62 und 65 schreitet voran. Während die Bahnsteige in Richtung Fahrtrichtung Oberkassel bereits erneuert worden sind, begannen am Dienstag, 12. Juli, die Bauarbeiten auf der Plattform in Fahrtrichtung Bonn. Das gab die SWB vergangene Woche bekannt. Fahrgäste der Straßenbahnlinien 62 und 65 müssen bis voraussichtlich Ende August auf die Nachbarhaltestellen „Schießbergweg“ und „Limperich“ ausweichen.