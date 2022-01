Neue Ausstellung in der Brotfabrik : Künstler Philip Apostolidis ist fasziniert von Oktopussen

Beuel Eine Dokumentation über Oktopusse faszinierte Philip Apostolidis so sehr, dass er sich mit seiner Tochter Rebekka Apostolidis (36) künstlerisch mit den Tieren auseinandersetzte. Dabei gehen Vater und Tochter unterschiedlich an die Arbeit.

Der Betrachter kann etwa die „Delikate Arktis“ erkunden, aber auch „Unter der See“ einen Tauchgang wagen. Hinzukommen „Ambivalente Schauspieler“ und das „A“ in seinen unterschiedlichsten Schriftweisen. Ein schwarzes Rechteck tritt wiederkehrend in allen Werken auf. Es soll den intensiven Blick des Oktopusses darstellen.

Der Oktopus erwidert den Blick des Betrachters

„Die Bilder der Ausstellung bergen eine Konstante, die - abstrahiert - den Blick der Betrachter erwidert“, sagt Apostolidis. Durch die Augen des Oktopusses erfahren die Rezipienten beim Erforschen der verschiedenen Exponate eine Art Rückblick, und zugleich einen Fixpunkt, an dem sie sich immer wieder orientieren können, so der Künstler.

So entstanden 21 Werke mit unterschiedlichsten Botschaften und Motiven – ganz nach der Wandelbarkeit eines Oktopusses. „Die Bilderserie ist durch eine markante Form verbunden und nimmt sich gleichsam die Freiheit in Sprache, Farbe, Musterung und Textur zu spielen. Was bleibt ist die Aufforderung, den Blick zu erwidern und in die Fülle dieser Erscheinungswechsel einzutauchen“, sagte Kurator Rüdiger Ruß über die die neue Ausstellung.