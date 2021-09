Eiserne Hochzeit in Holzlar : Küsse unterm Raupendach

Seit 65 Jahren sind Sissy und Gerd Kirschbaum verheiratet. An diesem Samstag feiern sie mit der Familie ihre Eiserne Hochzeit. Foto: Stefan Knopp

Holzlar An diesem Samstag, 4. September, feiern Maria Elisabeth „Sissy“ und Gerd Kirschbaum (82 und 84) ihre Eiserne Hochzeit. Viel erlebt haben beide in den vergangenen 65 Jahren. Dazu gehört, dass Gerd Kirschbaum auch als Fotograf für Luftaufnahmen in Deutschland, Schweden, der Schweiz und den USA tätig war.



Von Stefan Knopp

Die Fenster sind geputzt, das ist Maria Elisabeth „Sissy“ Kirschbaum (82) sehr wichtig vor dem großen Tag. Schuld daran ist ihre Großmutter, die sich früher einmal, schon „leicht dement“, vor allem an ein Detail der Hochzeit von Sissy und Gerd Kirschbaum (84) erinnerte: „Das war bei den Leuten mit den dreckigen Fenstern.“ Und das, erzählt Sissy Kirschbaum heute und schmunzelt, soll man ihr und ihrem Mann beim Fest der Eisernen Hochzeit an diesem Samstag nicht nachsagen.

Vor 65 Jahren am 4. September 1956 wurden beide in Sankt Josef in der Nordstadt getraut. Sissy und Gerd Kirschbaum kommen aus dem Bonner Norden, und da lag es nahe, sich bei der Kuhle Kirmes an der Stiftskirche kennenzulernen. „Ich habe mich wirklich getraut, alleine zur Kirmes zu gehen“, erzählt Sissy Kirschbaum.

Fahrt in der Raupe auf der Kuhle Kirmes

Prompt wurde das 15-jährige Mädchen von einem jungen Mann angesprochen. „Er fragte mich, ob ich in die Raupe mit ihm möchte.“ Sie sagte zu, und unter dem herunterklappbaren Dach kamen sie sich gleich nahe. Danach tauchte Gerd Kirschbaum immer wieder vor ihrem Haus auf, es gab schmalzige Dialoge vom Balkon herab, über die sich die Nachbarn amüsiert haben sollen. Dann wurde erst ihre Mutter wieder schwanger, ein Jahr darauf Sissy Kirschbaum. Sie zog ihre kleine Schwester zusammen mit ihrem eigenen Kind groß, damit die Mutter arbeiten konnte.

Die Hochzeit war für Sissy Kirschbaum nicht nur mit schönen Erinnerungen verbunden, erzählt sie. Da sie ja schon schwanger war, durfte sie nicht in Weiß heiraten. Ihr schwarzes Kleid war für sie demütigend, weshalb sie 50 Jahre später bei der Goldenen Hochzeit demonstrativ in einem aus Gardinenstoff selbst genähten weißen Kleid auftrat.

Arbeit auch als Luftbild-Fotograf in den USA

Gerd Kirschbaum machte eine Lehre in einer Druckerei, später auch den Meister und übernahm den Lehrbetrieb. Zwischendurch arbeitete er aber als Fotograf für Luftaufnahmen in Deutschland, Schweden, der Schweiz und den USA. Seine Frau zog ihre drei Söhne groß. Fit hielten sie sich mit jährlichen Wanderurlauben in den Alpen.

51 Jahre lang lebten Sissy und Gerd Kirschbaum in Sankt Augustin-Menden in einem Haus mit viel Garten, bevor sie vor zwei Jahren in eine Wohnung in Holzlar zogen. Um den Garten kümmerte sich Sissy Kirschbaum. Gestalten, ackern, darin ging die 82-Jährige richtig auf. Jetzt hat sie einen Balkon und macht gärtnerisch das Beste daraus.