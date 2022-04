Bürgerinitiative Kulturbahnhof Beuel : Kulturcafé soll in die Schalterhalle einziehen

Satzung verabschiedet, Vorstand gewählt: Die Bürgerinitiative Kulturbahnhof Beuel hat sich mit neun Mitgliedern gegründet. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Deutsche Bahn will das alte Bahnhofsgebäude in Beuel verkaufen. Die Stadt winkt ab, was viele Politiker ärgert. Nun soll bürgerschaftliches Engagement, unterstützt von der Bundesstadt, zum Ziel führen: Für ein Kulturcafé in der alten Schalterhalle.