Musical-Projekt des Kulturzentrum Oberkassel ist fertig : Kulturzentrum Oberkassel zeigt Musical-Premiere

Oberkassel Die Mühe hat sich gelohnt: Das Fantasy-Musical „Fluch des Drachens“ des Kulturzentrums Altes Rathaus in Oberkassel feiert Premiere. Ab Freitag, 29. Januar, wird das Video auf Youtube zu sehen sein.

Mut hat Clara Duncker, Leiterin der Musikschule Mut (Musik und Tanz), im aktuellen Musical-Projekt des Kulturzentrums Altes Rathaus in Oberkassel im Herbst 2020 bewiesen. Zusammen mit Katharina Wingen (Autorin, Regisseurin und Leiterin) und dem Verein Agora stellte sie unter Beachtung aller Restriktionen ein Musicalprojekt auf die Beine und kündigte die Premiere für diesen Januar in der Sankt-Helena-Kirche an. Auch wenn der Premierenort jetzt nicht dort ist, den Termin hat sie gehalten: Am Freitag, 29. Januar, gibt es die Premiere des Fantasy-Musicals „Fluch des Drachens“ auf Youtube zu sehen. Beginn ist um 19 Uhr.