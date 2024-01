Sabine Klara Lindenstreich aus Bonn „Kunst sollte nicht nur für elitäre Kreise bestimmt sein“

Auf Reisen in große Metropolen wie New York, Barcelona und London findet Lindenstreich Inspiration. Die Dynamik zwischen moderner und historischer Architektur bringt sie durch ein Spiel von Formen und Farben zum Ausdruck. Ihre Heimatstadt Bonn hält sie für weniger eindrucksvoll, wenn es darum geht, neue Ideen für die Leinwand zu entwickeln. In Bonn studiert sie Jura, arbeitet nebenher in einer Anwaltskanzlei und nutzt das leer stehende Wohnzimmer im Haus ihres verstorbenen Vaters als Atelier.