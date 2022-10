Unfall zwischen Beuel und Niederkassel : Radfahrerin stößt gegen Leitplanke und wird schwer verletzt

Beuel Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf dem Radweg an der L269 zwischen Beuel und Niederkassel schwer verletzt worden. Die Frau geriet in die Leitplanke und stürzte, nachdem sie von einem Radfahrer überholt wurde.

Eine 60-jährige Radfahrerin ist am Mittwochabend auf dem Radweg entlang der L269 zwischen Beuel und Niederkassel gestürzt und schwer verletzt worden, nachdem sie überholt wurde. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach war die Frau gegen 17.30 Uhr auf der Strecke in Richtung Niederkassel unterwegs, als ein Radfahrer sie überholen wollte. Dabei stieß die Frau mit ihrem Rad gegen die Leitplanke und stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus.