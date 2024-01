Wäschmob in Beuel: Längste Wäscheleine des Rheinlands soll in Beuel hängen

Der Wäschmob dauert von 11.11 bis 13.11 Uhr. In diesen zwei Stunden werden die Stadtsoldaten die Gäste mit Getränken und Essen versorgen. Kommandant Hans Hallitzky verrät so viel: „Wir werden für diesen Tag 150 Liter unserer berühmten Erbsensuppe kochen. Das ergibt 300 Portionen.“ Die Erbsensuppe wird für den direkten Verzehr vor Ort angeboten. Wer sich eine Portion mit nach Hause nehmen will, muss ein Behältnis mitbringen. Der Musikzug der Beueler Stadtsoldaten wird am Rhein bekannte Karnevalslieder spielen.