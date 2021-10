Beueler Städtepartnerschaft : Lara Mohn absolviert Antrittsbesuch in Mirecourt

Beuel Beuels Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn hat ihren wegen Corona verschobenen Antrittsbesuch in Mirecourt nachgeholt. Im Rahmen der Städtepartnerschaft soll es künftig noch weitere Aktionen des Austausches geben.

Séjourné überreichte ihr eine Schürze mit dem Emblem der Geigenbauschule in Mirecourt und zwei Bücher, die über die Geschichte der Stadt Mirecourt und das Kunsthandwerk in der Region berichten. Die französische Künstlerin Muriel Fransot schenkte der Stadt Beuel und dem Beueler Komitee ein Bild, das sie thematisch der Städtepartnerschaft gewidmet hatte. „Auch wenn die Besuche in diesem Jahr bisher nur in kleiner Formation stattgefunden haben, ist die Begeisterung groß“, freute sich Haunhorst. Alle Teilnehmer seien „gerührt“ gewesen und man sei sich mit „großer Herzlichkeit“ begegnet, so die Vorsitzende.

Am Montag, 25. Oktober, werde nun das Partnerschaftskomitee zu einer Vorstandssitzung zusammenkommen, kündigte Haunhorst gegenüber dem GA an. In der Sitzung sollen verschiedene Aktionen und Termine geplant werden. Unter anderem werde an Weiberfastnacht eine Delegation aus Mirecourt in Beuel zu Besuch sein. Das hatte man bereits beim Antrittsbesuch im September so miteinander vereinbart, sagte Haunhorst. Zudem werde Bernard Schmitt, der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees aus Mirecourt, zur Proklamation der Wäscherprinzessin anreisen. Eine Komiteefahrt nach Mirecourt sei außerdem in Planung, so Haunhorst. „Mit Zwischenstopps in verschiedenen französischen Städten.“ Bis zu 50 Menschen könnten bei der Tour teilnehmen. Außerdem werde jedes Jahr vom Stadtbezirk Beuel eine Bürgerfahrt angeboten, bei der jeder Beueler, der einmal Mirecourt kennenlernen will, teilnehmen könne. Eine Fahrradtour nach Frankreich fand bereits im Sommer statt (der GA berichtete).