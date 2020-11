Schlüsselübergabe in Beuel : Lara Mohn übernimmt im Rathaus

Guido Deus übergibt den Schlüssel an Lara Mohn. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Lara Mohn ist neue Bezirksbürgermeisterin von Beuel. Ihr Vorgänger Guido Deus überreichte ihr am Montag die Rathausschlüssel.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dennis Scherer

An der Tür zum Büro hängt noch das alte Schild, obwohl die neue Amtsinhaberin schon eingezogen ist. „Bezirksbürgermeister Guido Déus – Sprechstunde nach Vereinbarung“. Die Zeiten, in denen sich der CDU-Mann Déus um die Belange der Beueler gekümmert hat, sind aber nun vorbei. Seit vergangener Woche hat Lara Mohn von den Grünen das Amt inne. „Es ist eine große Aufgabe, die da auf mich zukommt“, sagte sie am Montag bei der Schlüsselübergabe im Rathaus. „Ich freue mich, dass es jetzt losgeht.“ Zu den Themen, die sie dringend angehen will, gehören die Verkehrswende in Beuel und eine Begrünung des Stadtbezirks.

Bewusstsein für

die Beueler Tradition

Was ist ihr durch den Kopf gegangen, als sie das erste Mal in ihrem neuen Büro saß? „Dort sind die ganzen Reliquien Beuels gesammelt: der Schlüssel der Wäscherprinzessin, eine Geige aus unserer Partnerstadt Mirecourt, das Buch, in das sich die Besucher des Rathauses eingetragen haben“, sagte Mohn. „Diese ganzen Dinge machen einem bewusst, in welcher Tradition man steht.“