Beuels Bezirksbürgermeisterin heiratet auf Burg Lede : Lara Mohn und Ingo Nordmann sagen „Ja“

Beuel Mit Sekt und Jubel in die Ehe: Lara Mohn, Bezirksbürgermeisterin von Beuel und Ex-Wäscherprinzessin, und Ingo Nordmann haben auf Burg Lede in Vilich geheiratet.

Hochzeit auf Burg Lede: Beuels Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn und Partner Ingo Nordmann haben am Freitag standesamtlich geheiratet. Für die sogenannte Ambiente-Trauung gab es auch einen „besonderen“ Standesbeamten. Ralf Birkner, neuer Leiter der Bezirksverwaltungsstelle Beuel und damit rechte Hand von Lara Mohn auf Verwaltungsseite, begleitete das junge Paar in den Stand der Ehe. Anschließend gab es einen Sektempfang im historischen Gemäuer in Vilich. Für den Jubel nach dem „Ja“ waren Familie, das Damenkomitee Sankt Josef und grüne Fraktionskollegen zuständig. Zum Mittagessen fuhr die Gesellschaft zum Traditionslokal „Assenmacher“ nach Schwarzrheindorf. Am Wochenende bricht das Paar in die Flitterwochen auf: Eine Woche gehts zum Wandern in die Berge. Wer es wissen will: Lara Mohn hat ihren Namen behalten.