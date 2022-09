Leitungstests auf Pützchens Markt : Das Bier muss fließen

Pützchen Der Pützchen-Markt-Donnerstag ist Kult im Ort. Vor allem für die Einheimischen. Nach gutem Brauch stellen sich die Pützchen-Bewohner als Testpersonen zur Verfügung, denn das Bier muss laufen.

Seit vielen Jahren ist es guter Brauch, dass am Tag vor der Eröffnung von Pützchens Markt Leitungen getestet werden. Tagsüber steht bei vielen Fahrgeschäften die Tüv-Abnahme an, bei der unter anderem die Stromleitungen überprüft werden. Das ist aus Sicherheitsgründen wichtig, aber eher unspektakulär und geschieht unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Ganz im Gegensatz zum traditionellen Bierleitungstest. Am frühen Abend wird an vielen Buden der Ernstfall getestet. Läuft das Bier? Ist die Kohlensäure an der Zapfanlage richtig eingestellt?