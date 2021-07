Berliner Kulturkollektiv in Bonn : Lesung und Konzert im Garten der Naturfreunde

Bei tollem Wetter kamen die Menschen im Garten der Naturfreunde Bonn zusammen, um sich die Lesung eines besonderen Kulturkollektivs anzuhören. Inhaltlich blieben die Themen jedoch nicht so freundlich wie die Atmosphäre im Kulturgarten.

Das Problem wird schnell behoben und dann geht es schließlich los. Rund vierzig Zuschauer haben sich eingefunden, um in dieser urigen Atmosphäre unter freiem Himmel der Lesung der "Daughters and Sons of Gastarbeiters" zu lauschen. Das Literaturkollekitv hat sich 2015 in Berlin gegründet und besteht bundesweit aus über 30 Autorinnen und Autoren, die im Rahmen ihrer Veranstaltungen autobiographische Texte aus ihren Familiengeschichten lesen. Çiçek Bacik, Nilüfer Şahin und Ozan Ata Canan, der den Abend auch musikalisch begleitet, haben türkische Wurzeln; Rosaria Chirico gewährt Einblicke in den Lebensalltag einer italienischen Einwandererfamilie. Leichtfüßig geht es in den Texten zu, wenn die Kinder den Lebensweg und die Eigenheiten ihrer Eltern beschreiben. Wie z.B. die Mutter, die jedes Jahr aufs Neue feststellt: "In vier Jahren gehen wir zurück.“