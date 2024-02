Mit Buch „Klein anfangen, groß rauskommen“ „Let’s Dance“- Legende Mathias Mester kommt ins Pantheon

Seine 22 Deutsche Meistertitel waren ihm nicht genug. Auch vier Europameistertitel vermochten ihn nicht zu bremsen. Selbst sieben Weltmeistertitel spornten ihn nur weiter an, genau wie die Silbermedaille, die er bei den Paralympics errang. Nun ist die 142,5 cm messende Diskus- und Speerwurf-, Kugelstoß und „Let's Dance“-Legende Mathias Mester zurück und startklar für eine echte Premiere. Der selbst ernannte „Weltmester“ geht erstmalig auf große Lesereise – mit seinem Buch „Klein anfangen, groß rauskommen“. In Bonn ist er im Pantheon-Theater an der Siegburger Straße 42 am Sonntag, 18. Februar, um 20 Uhr live zu erleben.