Karneval in Beuel : Liküra-Prinzessin Angela Frings ist gespannt auf die Proklamation

Termine im Liküra-Staat

Liküra-Prinzessin Angela I. wird am Samstag, 7. Januar, proklamiert, ebenso wie das Liküra-Kinderprinzenpaar Klara I. und Christopher I., die ebenfalls in ihrer dritten Session sind. Die Veranstaltung in der Jupp-Gassen-Halle, Kastellstraße 31 in Oberkassel, beginnt um 18,45 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die frisch gekrönte Liküra lädt für Sonntag, 8. Januar, zwischen 11.11 und 13 Uhr zum Empfang in die Jupp-Gassen-Halle ein.

Dann beginnt für Angela I. der lange Zug durch die Säle. Am Samstag, 11. Februar, wird sie den Liküra-Zugwagen taufen. Und am Sonntag, 19. Februar, startet um 13 Uhr der große Liküra-Zug, der ihre Regentschaft krönt. kpo