Anbau seit über tausend Jahren : Prima Klima für die Lese

Friedrich Hartong vom Limpericher Weinbergteam bei der Lese am Finkenberg. Foto: Holger Willcke

Limperich Lese in Limperich: Der Weinanbau am Finkenberg feiert Jubiläum. Seit 1100 Jahren wird dort Wein angebaut.

Wein-Jahrgang der Extraklasse?

Das Weinbergteam des Bürgervereins Limperich gab sich jedenfalls am Freitag bei der Lese am Finkenberg optimistisch. Der warme September hat den Reifegrad der Trauben nochmals optimiert. Es könnte ein Wein-Jahrgang der Extraklasse geben.

1100 Jahre Weinanbau in Limperich

Urkundlich belegt fand die erste Lese im Jahr 922 statt. Das bedeutet: 1100 Jahre Weinanbau am Finkenberg. Die Trauben von 800 Rebstöcken müssen also nach der guten Performance das Jahr über im Winter in den Fässern ordentlich reifen. Wie gut der rote Regent und der weiße Muscaris letztlich munden werden, steht frühestens im nächsten Frühjahr fest.