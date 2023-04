ADAC-Entscheid Limpericher will NRWs bester Camper werden

In seiner Freizeit spielt er Posaune in einer Bigband. Oder er ist unterwegs in seinem Camper. Nikolaus Hambitzer lebt in Limperich, sein Ford Benimar Wohnmobil, Modell Tessorow 487, parkt wenige Schritte von seinem Haus und ist jederzeit startklar. Am Sonntag fährt Hambitzer zum ADAC Fahrsicherheitszentrums in Grevenbroich. Das klingt erst mal unspektakulär. Ist es aber nicht. Der ADAC in NRW hat den passionierten Camper ausgelost, am Regionalentscheid zum „Camper des Jahres 2023“ teilzunehmen. Er ist einer von zehn. Der Sieger gewinnt einen siebentägigen NRW-Campingurlaub im Wert von 550 Euro.