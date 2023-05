Dawn Kings „Das Tribunal“ Literaturkurs des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums führt Stück über Klima-Dystopie auf

Wie sich wohl die Erwachsenen im Publikum fühlen werden, wenn der Literaturkurs des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums (EKG) sein neues Theaterstück aufführt? In „Das Tribunal“, das die britische Autorin Dawn King letztes Jahr geschrieben hat, klagen Jugendliche in einer dystopischen Welt nach dem Klimakollaps mehrere Erwachsene an, die ihrer Meinung nach nicht genug für die Rettung der Umwelt getan haben. Und das zielt natürlich genau auf die Generation, die dann zuschauen wird.