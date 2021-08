Wechsel bei der FDP in Beuel : Löbach folgt Esser

Wechsel bei der FDP in Beuel

Für die FDP sitzt ab sofort Dominigue Löbach in der Bezirksvertretung Beuel. Foto: FDP/Privat

Beuel Martin Eßer scheidet aus der Bezirksvertretung Beuel aus. Für die FDP wird künftig Dominique Löbach die Interessen der Liberalen vertreten.

Dominique Löbach rückt für Martin Eßer als FDP-Bezirksverordneter in die Bezirksvertretung Beuel nach. Martin Eßer konnte seine erfolgreiche Arbeit in der vergangenen und laufenden Ratsperiode aus beruflichen Gründen nicht weiter fortsetzen, da ihm mittlerweile schlichtweg die Zeit für eine verantwortungsvolle Ausübung des Mandates fehlt.

Heckelsbergplatz in seiner jetzigen Form und Nutzung soll erhalten bleiben

Ein besonderes Anliegen sei ihm, dass der Heckelsbergplatz in seiner jetzigen Form und Nutzung erhalten bleibt. „Die Unterstützung des Beueler Einzelhandels ist als Thema bei ihm in guten Händen. Als gebürtigem Küdinghovener braucht man ihm das rheinische Brauchtum wie Maifest, Pützchens Markt und Fastelovend nicht erklären“, so Haffner weiter.