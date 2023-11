Schulzirkus „Adel Lombaggine“ des Sankt-Adelheid-Gymnasium in Pützchen: Luftakrobatik statt Latein

Auf zur Safari nach Kenia oder hoch hinaus nach Hawaii und zwischendurch einen Stopp in Vietnam einlegen: Auf eine zweistündige Reise um die Welt gehen jetzt die Akrobatinnen und Artistinnen des Schulzirkus „Adel Lombaggine“ des Sankt-Adelheid-Gymnasium in Pützchen. Und wer mitreisen will, der sollte nicht nur schwindelfrei und neugierig sein, sondern der sollte sich vor allem ein Ticket für eine der beiden spektakulären Shows am letzten November-Wochenende reservieren. Vor 25 Jahre gegründet, geht es am 25. und 26. November für rund 80 aktive Ensemblemitglieder des Schulzirkus aus den verschiedenen Jahrgangsstufen raus aus dem Klassenzimmer und hinein in die Manege. Dort stehen allerdings weder Mathematik, Latein und Biologie auf dem Stundenplan, sondern Jonglieren, Luftakrobatik und Balancieren.