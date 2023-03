25 Jahre „Ohrenkuss“ Wie Menschen mit Down-Syndrom ein Magazin gestalten

„Ich habe einen roten Mantel und einen bunten Hut an. Meine Augen habe ich heute geschminkt und mir geht es sehr gut“, so stellte sich Johanna von Schönfeld bei der ersten Pressekonferenz des „Ohrenkuss“-Magazins am Dienstag vor. Wie die anderen Redakteure des Magazins hat sie das Downsyndrom. Von Schönfeld war gemeinsam mit vier ihrer Kollegen online zugeschaltet. Drei Redakteure sowie drei Assistenten und die Chefredakteurin nahmen in Präsenz teil.