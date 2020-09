Mahnwache in Bonn : Demonstranten zelten vor Polizeiwache in Ramersdorf

Ramersdorf Neun Demonstranten haben vor der Polizeiwache in Ramersdorf ihre Zelte aufgeschlagen und eine Mahnwache angemeldet. Es geht um einen Mann, der dort in Gewahrsam sitzt. Er soll bei den Demonstrationen in Garzeiler dabei gewesen sein.

Hintergrund der Zusammenkunft am Polizeipräsidium an der Königswinterer Straße ist ein seit Sonntag in Gewahrsam sitzender Mann, teilte der Sprecher weiter mit. Er soll bei den Demonstrationen am Tagebau in Garzweiler dabei gewesen sein. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Im Falle des in Gewahrsam sitzenden Mannes verwies der Sprecher auf die Polizei in Aachen.