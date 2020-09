Mahnwache in Bonn : Demonstranten zelten vor Polizeiwache in Ramersdorf

Symbolbild. Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Bonn Neun Demonstranten haben vor der Polizeiwache in Ramersdorf ihre Zelte aufgeschlagen und eine Mahnwache angemeldet. Es geht um einen Mann, der dort in Gewahrsam sitzt. Er soll bei den Demonstrationen am Tagebau in Garzweiler dabei gewesen sein.



Gegenüber der Polizeiwache in Bonn-Ramersdorf haben Demonstranten eine Mahnwache angemeldet und dort am Dienstagabend ihre Zelte aufgeschlagen. Neun Personen haben sich am Dienstagabend nach Angaben der Polizei auf dem Gelände der Telekom gegenüber des Präsidiums versammelt. Am Mittwochvormittag sollen nach Polizeiangaben noch drei Demonstranten vor Ort gewesen sein.

Nach Angaben der Polizei soll die Mahnwache am Dienstag für einen Zeitraum bis zum Ende der Woche angemeldet worden sein. Ob die Demonstranten tatsächlich auch bis Freitag bleiben werden, sei aber noch unklar.

Hintergrund der Zusammenkunft am Polizeipräsidium an der Königswinterer Straße soll ein seit Sonntag in Gewahrsam sitzender Mann sein, hieß es von der Polizei. Er soll bei den Demonstrationen am Tagebau in Garzweiler dabei gewesen sein. Die Bewegung „Extinction Rebellion“ hatte bereits im Vorfeld Mahnwachen vor Polizeiwachen unter anderem in Düsseldorf, Bonn und Duisburg angekündigt.

(ga)