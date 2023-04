Tradition im Mai Brüder aus Geislar bieten Lieferservice für Maibäume an

Inzwischen ziehen sie nicht mehr selbst los, sondern managen, organisieren, machen die EDV-Arbeit. In diesem Jahr rechnen sie mit besonders viel Zulauf. „Der 30. April fällt auf einen Sonntag, da kann man nicht in den Baumarkt fahren“, sagt Silas. „Aber zu uns.“ Um zu verhindern, dass ein nicht mehr zu beherrschendes Verkehrschaos in der kleinen Sackgasse am Rand von Geislar entsteht, in der sie ihre Zentrale haben – zuletzt mussten sie dafür schon Parkeinweiser beschäftigen –, werden inzwischen Verkaufsstellen aufgebaut (siehe „So läuft es“).